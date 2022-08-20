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Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı

Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin fıstık bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin fıstık bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni- Gaziantep Karayolunun yolunun 20. kilometresinde İbrahim Y., idaresindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil kontrolden çıkarak fıstık bahçesine devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Y., ile araçta bulunan Hatice Y., Ayşe Y., ve Uğur U., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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