Son dakika haberi... Otomobil evin bahçesine böyle uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Otomobil evin bahçesine böyle uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil evin bahçesine uçtu. Otomobil evin bahçesine böyle uçtu: 1 ölü, 3 yaralı SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil evin bahçesine uçtu. Araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı, 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ND 7443 plakalı otomobil sürücüsü Hatice Altay(31), virajı alamadı önce durağın yanındaki minibüse çarptı ardından durağa çarparak arkasındaki evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde şoför ile E. A.ve Ş. A.yaralandı, 91 yaşındaki Asiye Kocadağ ise sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiye Kocadağ ise Olay Yeri İnceleme ve savcının incelemesinin ardından Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Cenaze Nakil Aracı ile morga kaldırıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen Sinop 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Otomobil evin bahçesine böyle uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.