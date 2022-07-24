Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ta dikkatsiz sürücü erik toplayan iki çocuğa çarparak ağır yaralanmalarına neden oldu, hastaneye kaldırılan M.T tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa