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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Aksaray'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Aksaray'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erenler O.S.B. Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi istikametine seyreden T.U.C. (27) yönetimindeki 06 CPK 190 plakalı Fiat marka otomobil, tali yoldan çıkan A.Y. (59) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil refüje çıkarak durabilirken elektrikli bisiklet sürücüsü bisikletten savrularak yaralandı. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yarılının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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