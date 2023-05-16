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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 1602 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresinde ki 32 AAB 249 plakalı otomobil, A.O. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada sürücü A.O. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.O hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Isparta 3. Sayfa Haberler

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