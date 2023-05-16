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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı Isparta'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet caddesi ile 1602 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ö. idaresinde ki 32 AAB 249 plakalı otomobil, A.O. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.O yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.O hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Haberler

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