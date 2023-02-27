Otomobil elektrik direğine çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk yola devrildi. Bölgede elektriklerin kesilmesine de neden olan kaza sonrasında araç ve direğin kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Kaza sabah saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Akharem Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Enes Y.(25) idaresindeki 16 ACY 95 plakalı otomobil İznik istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.Çarpmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü Enes Y. Hafif yaralanırken, beton elektrik direği yola devrildi. Elektrik tellerinin de kopup yola savrulduğu kaza sonrasında jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Olay yerine UEDAŞ ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, direk ise kepçe ile yol kenarına alındı. UEDAŞ ekiplerinin güvenlik önlemlerini alması ve direğin kaldırılması sonrasında yol trafiğe yeniden açıldı. Devrilen direk nedeniyle bölgede de bir süre elektrik sıkıntısı yaşandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA