Otomobil dönmeye çalışan ticariye çarptı; 3 yaralı

Denizli'de otomobilin dönmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa- Denizli Karayolu Oğuz Mahallesi girişinde dönmeye çalışan A.G. kontrolündeki 20 RP 733 plakalı hafif ticari araca, O.Ü.'nün kullandığı 34 NS 777 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücü O.Ü., yolcu konumunda bulunan M.Ü. ve hafif ticari aracın yolcu konumunda bulunan C.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada, araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka götürüldü. - DENİZLİ