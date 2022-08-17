Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil dolandırıcıları tutuklandı

Otomobil dolandırıcıları tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.

Kırıkkale'de bir vatandaşı kandırarak parasını vermeden noterde aldıkları otomobili galeri sitesinde satarken yakalanan 3 dolandırıcı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de ikamet eden bir vatandaş, internet üzerinden ilan verdiği otomobilini satmak için alıcı kılığındaki dolandırıcılar ile anlaşma sağladı. Kırıkkale'ye gelen vatandaş, gerçek alıcı sandığı dolandırıcı ile notere giderek otomobilinin satışını yaptı. Parasını alamayınca dolandırıldığını fark etti, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Galericiler Sitesi'nde dolandırıcının otomobili başka bir şahsa satarken yakaladı.

Olaya karışan B.T., M.M.M. ve S.B.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete getirildi. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların ülke genelinde çok sayıda dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Kırşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title