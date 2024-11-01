Üye Girişi
Haberler

Otomobil Devrilmesi Sonrası Genç Öğretmen Kazayı Yaralanmadan Atlattı

Otomobil Devrilmesi Sonrası Genç Öğretmen Kazayı Yaralanmadan Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu genç öğretmen Fatma Melda Öztürk kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddeden öğretmen, öğrencilerine gitmek istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, genç öğretmen kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kazanın şokunda olan öğretmen, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddedip öğrencilerine gitmek istedi.

Kaza, dün Örnek Mahallesi 1525 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma Melda Öztürk'ün kullandığı 07 HFB 58 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtan çıkan Öztürk'ün sağlık durumunu kontrol ederken, genç kız kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öğretmen olduğu öğrenilen genç kızın sık sık telefonla çalıştığı okulun idarecilerini aradığı, hastaneye gitmeyeceğini, öğrencilerinin yanına geleceğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Sel suları çekilince ülkedeki korkunç bilanço ortaya çıktı
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.