Otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 33 AE 555 plakalı otomobil, Niğde- Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü yakınlarında tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü M.K. ile G.K. hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE