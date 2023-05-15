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Otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 33 AE 555 plakalı otomobil, Niğde- Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü yakınlarında tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü M.K. ile G.K. hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Niğde 3. Sayfa Haberler

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