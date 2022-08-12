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Otomobil dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

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Otomobil dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Otomobil dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza Mesudiye Mahallesi ile Yeni mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü L. D.yönetimindeki 11 AB 322 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre deresine yuvarlandı. Dere içerisinde ters duran kadın sürücüyü, boğulmaktan son anda polis ekipleri kurtardı. Kadın sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Araç çekici yardımıyla dere içerisinden çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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