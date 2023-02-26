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Otomobil dereye uçtu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde derenin etrafında dönüş yapmak isteyen Şükrü Ş. yönetimindeki 16 AUD 131 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kalburt Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken, araç derenin içerisinde kaldı. Aracı çıkarmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, otomobili derenin içinde bırakarak gitti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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