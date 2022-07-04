Son dakika haber | Otomobil dereye devrildi: 2 yaralı Gelen son dakika haberine göre Otomobil dereye devrildi: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil dereye devrildi: 2 yaralı KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Arpalıkçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 387 plakalı Dacia marka otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar, sedyeyle dereden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa Kırıkkale Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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