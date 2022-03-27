Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil çöp bidonuna çarptı: 3 yaralı

Gürün'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Gürün'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp bidonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün Yoncalık köyü mevkiinde meydana geldi. 34 BLR 260 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çöp bidonuna çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan A.K., S.Ç. ve S.H.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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