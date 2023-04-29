Otomobil cinayetinin katili Ordu'da yakalandı

İstanbul'da 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranması bulunan şüpheli Ordu'da yakalandı.

Olay, İstanbul Kağıthane'de 28 Nisan tarihi, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Reşhat Serhat Urun (33) olduğu, otomobil içerisinde tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Cinayetin ardından şüpheli Ordu'da yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüpheli A.U.'nun (29) Ordu'nun İkizce ilçesine geldiğini tespit etti. Yoğunoluk Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi aynı gün saat 23.30 sıralarında Yoğunoluk Mahallesi'nde yakaladı. Cinayet şüphelisi A.U., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - ORDU