Haberler

Otomobil, çarptığı motosikleti 70 metre sürükledi: 1 yaralı

Otomobil, çarptığı motosikleti 70 metre sürükledi: 1 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir otomobilin çarptıktan sonra kaçarken yaklaşık 70 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin çarptıktan sonra kaçarken yaklaşık 70 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin kullandığı 70 AC 452 plakalı motosiklete bir otomobil çarptı. Otomobil olay yerinden kaçarken, motosikleti yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ise ölümden döndü. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklete çarparak kaçan otomobilin sürücüsü S.T., polisin yaptığı çalışma sonucu tespit edilerek gözaltına alınırken, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.'nin gece bekçisi ve izinde olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.