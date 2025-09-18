Otomobil, çarptığı motosikleti 70 metre sürükledi: 1 yaralı

Karaman'da bir otomobilin çarptıktan sonra kaçarken yaklaşık 70 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin kullandığı 70 AC 452 plakalı motosiklete bir otomobil çarptı. Otomobil olay yerinden kaçarken, motosikleti yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ise ölümden döndü. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklete çarparak kaçan otomobilin sürücüsü S.T., polisin yaptığı çalışma sonucu tespit edilerek gözaltına alınırken, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.'nin gece bekçisi ve izinde olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN