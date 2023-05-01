Otomobil çarpmasıyla sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını başındaki kask kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen sürücü İsmail Kavak'ın hayatını başındaki kaskı kurtardı. Polis motosiklete çarpıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlatırken, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza dün gece saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Kavak'a, 10 F 3091 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken nedeni henüz belli olmayan bir şekilde otomobil çarptı. Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, İsmail Kavak motosikletiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi. Başındaki kask İsmail Kavak'ın hayatını kurtarırken, kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü İsmail Kavak, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan polis, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.