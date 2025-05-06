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Otomobil Camiye Daldı: Kaza Anı Kamerada

Otomobil Camiye Daldı: Kaza Anı Kamerada
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak camiye daldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve camide hasar oluştu.

Otomobilin camiye daldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün gece saatlerinde otomobilin kontrolden çıkarak camiye girdiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 53 EE 850 plakalı otomobil Ebubekir Sıddık Camisine daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Camide hasar oluşurken, dün sabah saatlerinde gelen cemaat şok oldu.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin duvarı yıkarak camiye girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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