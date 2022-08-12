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Otomobil çalan şüpheli tutuklandı

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Otomobil çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. M.E. adlı vatandaşın, Bağlı Sokak'taki evinin önüne gece saatlerinde park ettiği 46 ABL 371 plakalı otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan M.E., otomobilini park ettiği yerde göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili ve hırsızlık şüphelisini bulmak için araştırma başlattı. Mahalle ve çevresindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polis, otomobilin en son olarak sanayi sitesine giriş yaptığını belirledi. Çalınan otomobil, sanayi sitesi içerisinde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekipleri, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Birçok suçtan kaydı bulunan 26 yaşındaki şüpheli H.A., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Otomobiline kavuşan M.E. de, polis ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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