Otomobil çalan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti - Haberler

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Otomobil çalan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil çalan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Elazığ'da park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hırsızlar, o anları çeken gazetecileri tehdit ederek, "30 dakika sonra buradan çıkacağım hepinizle görüşeceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Oto Hırsızlık Büro ekipleri şehir merkezinde park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Çalınan otomobil ele geçirilerek, şüpheliler M.S.B. ve A.B. ile onlara yardım eden Y.D. yakalanıp, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, o anları çeken gazetecileri tehdit ederek, "Ben buradan 30 dakika sonra çıkacağım hepinizle görüşeceğim" dedi ve küfürler savurdu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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