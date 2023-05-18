Otomobil benzin istasyonuna böyle daldı Kocaeli'de seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve lastiklerinden birinin fırladığı otomobil, benzin istasyonuna çarparak durabildi.

Otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve lastiklerinden birinin fırladığı otomobil, benzin istasyonuna çarparak durabildi. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-100 kara yolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişindeki benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JM 3969 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde benzin istasyonuna çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü otomobilden çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Otomobilin bir anda hızlanıp hakimiyetini kaybederek benzinliğe doğru yöneldiği, o sırada lastiklerden birinin otomobilden ayrıldığı ve aracın benzin istasyonuna çarparak durabildiği görüldü. Devamında ise bir vatandaşın otomobilden çıkan dumanlara aldırış etmeden sürücüyü otomobilden uzaklaştırıp yere yatırması da görüntülere yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.