Otomobil Bariyerlere ve TIR'a Çarptı, Hurdaya Döndü
Tekirdağ'da bir otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da bir TIR'a arkadan çarparak hurdaya döndü. Kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte uzun süre araç kuyruğu oluştu.
Önce bariyerlere sonra tıra çarpan otomobil hurdaya döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil, önce bariyerlere sonra da TIR'a arkadan çarparak hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden K.Ç. yönetimindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra da U.B. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ergene yönüne 1 saat trafik tıkandı
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle Ergene istikametine trafikte yaklaşık 1 saat araç kuyruğu yaşandı. Kaza yapan aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.