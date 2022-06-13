Otomobil bariyerlere çarptı, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil bariyerlere çarptı, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil bariyerlere çarptı, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title