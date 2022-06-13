Otomobil bariyerlere çarptı, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Samsun 3. Sayfa Haberler

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