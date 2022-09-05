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Otomobil bariyerlere çarptı, karı koca yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil bariyerlere çarptı, karı koca yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Gücük köyünde meydana geldi. B.D. idaresindeki 15 AB 767 plakalı Skoda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avrupa Birliği Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler

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