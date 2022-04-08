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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. idaresindeki 06 BB 5584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada Süleyman A. ile yanında yolcu olarak bulunan Asiye A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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