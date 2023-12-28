Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı

Sivas'ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan N.D., N.Y., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce kurtarılırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.