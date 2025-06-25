Otomobil Bariyere Çarptı, Yaralı Yok

Otomobil Bariyere Çarptı, Yaralı Yok
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Arnavutköy ile Sultangazi arasındaki Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy ile Sultangazi arasındaki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Araç bariyere çarparak durabildi. Kaza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aniden savrulduğu ve yol kenarına çarptığı net bir şekilde görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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