Otomobil Bahçeye Savruldu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Bahçeye Savruldu: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

- Otomobil evin bahçesine savruldu: 1 ölü, 3 yaralıevin bahçesine savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir elektrik direğine çarptı, ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine savruldu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde yaşandı. Sezgin B. idaresindeki 74 ABR 939 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü Sezgin B., otomobilde yolcu olarak bulunan Mürüvvet Ö. (42), Yunus Emre B. yaralandı. Aynı otomobilde bulunan Zehra Yılmaz ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Zehra Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

Kabus bir can daha aldı! Kahreden detay
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.