Otomobil Bahçeye Savruldu: 1 Ölü, 3 Yaralı

- Otomobil evin bahçesine savruldu: 1 ölü, 3 yaralıevin bahçesine savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir elektrik direğine çarptı, ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine savruldu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde yaşandı. Sezgin B. idaresindeki 74 ABR 939 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü Sezgin B., otomobilde yolcu olarak bulunan Mürüvvet Ö. (42), Yunus Emre B. yaralandı. Aynı otomobilde bulunan Zehra Yılmaz ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Zehra Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı