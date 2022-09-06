Otomobil bagajında göçmen kaçakçılığı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 226 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 226 kaçak göçmen yakalandı. Çok sayıda otomobil bagajında yakalanan göçmenler, güvenlik güçlerini de şaşırttı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 26 Ağustos, 6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı yaptığı denetimlerde il genelinde 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenlerin çok sayıda otomobil bagajında yakalanması dikkat çekti. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 30 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 32 araca el konuldu. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Eylül 3. Sayfa Haberler

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