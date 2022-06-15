Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında zulalanmış bir şekilde 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi, Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında Cihangir mahallesinde bir otomobilden şüphelenerek durdurup GBT sorgusu yaptı. Araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri, otomobilde arama yaptı. Ekipler aracın her bölgesini titizlikle aradı.

Otomobilin bagajından uyuşturucu fışkırdı

Polis ekipleri aramalar sırasında bagajda yoğun koku olduğunu fark etti. Bagajdaki inşaat malzemelerini indirip inceleyen ekipler, bagajın döşemelerinin altına gizlenmiş çok sayıda 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınanların 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Polis ekipleri araçta bulunan U.G. ve S.S. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yapma suçundan tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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