Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolcu olarak bulunan Cumali Karakış ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakış, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzeri Fideciler önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 42 ATN 584 plakalı Peugeot marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Cumali Karakış çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Cumali Karakış ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Karakış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumali Karakış'ın 2012 yılında Karaman'da adliye önünde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Karakış'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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