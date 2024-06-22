Otomobil aydınlatma direğine çarpıp devrildi: 1 yaralı

Karabük'te refüje çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Yusuf P. idaresindeki 06 RTM 66 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK