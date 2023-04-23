Otomobil aydınlatma direğine çarpıp alev aldı

ERZURUM - Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam 22.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Barış Pınarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 DL 946 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobil alev aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kısa süreli yol trafiğe kapatıldı, Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.