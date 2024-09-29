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Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu: 2 Yaralı

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İzmir'in Bornova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine uçtu... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman bahçesine uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 997 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'nin yaralandıkları belirlendi. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Bornova İzmir Yaşam Kaza

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