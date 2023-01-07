Otomobil aniden yola çıkan ata çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef olurken, 2 kişi de yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef olurken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde Turgutreis istikametine seyreden 16 AJV 118 plakalı otomobil, Bodrum Ticaret Odası'nın geçtikten yaklaşık 50 metre sonra yola aniden çıkan ata çarptı. Ata çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil, önce çöp konteynerine çarptı ardından da kaldırıma çıkıp tabelayı devirdi. Kazaya karışan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobilin çaptığı at telef olurken, otomobildeki 2 yolcu da yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi etti. Telef olan at, Bodrum Belediyesi ekiplerince bölgeden alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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