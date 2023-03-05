Otomobil alt geçide çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt geçide çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt geçide çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00'te Orhaniye Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete alt geçidinde meydana geldi. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinden Orhaniye Mahallesi'ne seyir halinde olan depremzede sürücü İlker Kepek (18) yönetimindeki 46 AEU 412 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Altgeçidin bariyerlerine çarpan araç savrulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Mahmutcan G. (16) yaralandı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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