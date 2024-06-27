Otomobil alım satımı süsüyle tefecilik: 127 milyonluk vurgun

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri, otomobil alım satımı süsü vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 127 milyonluk vurgunun yapıldığı olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto galerilerde otomobil alım satımı yaparak ticari faaliyette bulunuyorlarmış gibi gösterip çek kırma yoluyla tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş, mağdurlara ait çok sayıda evrak ile çek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

127 milyon haksız kazanç elde etmişler

Öte yandan şüphelilerin; 'mağdur ve müşteki kişilere ait çekleri değerinin çok altında kırdıkları ve bu işten yüksek miktarlarda komisyon aldıkları, galerilerinde satışa sunulan araçları mağdur kişilere satılmış gibi göstererek yüksek faiz oranlarıyla tefe usulü para verdikleri' şeklindeki soruşturmalarında, toplam 46 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 127 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.