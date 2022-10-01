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Otomobil alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Otomobil alevlere teslim oldu

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil alevlere teslim oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde ilçenin Karamusa Mahallesi mevkiinde bulunan köprüde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil birden motor kısmından çıkan dumanlar çıkmaya başladı. Yanmaya başlayan aracın alevleri geceyi aydınlatırken, otomobil çıkan yangında kül oldu. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiyesi ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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