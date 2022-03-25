Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu - Haberler

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Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

Mersin'de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören site sakinleri, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangının diğer araçlara ve alt katlara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı.

Kullanılamaz hale gelen otomobile yakın park edilen iki araçta da hasar oluştu.

Öte yandan, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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