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Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Denizli'de seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil, sürücüsünün dikkati sayesine yol kenarına alındıktan sonra alev alev yandı.

Denizli'de seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil, sürücüsünün dikkati sayesine yol kenarına alındıktan sonra alev alev yandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Aygören Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Sürücüsü aracı yol kenarına çekerek ihbarda bulundu. O esnada alev alan otomobil biranda yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa süre sonra söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahalenin ardından otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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