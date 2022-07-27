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Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, Nurdağı-Türkoğlu karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Kahramanmaraş istikametine giden otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler aracı kaplarken, araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Araç ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangında otomobil hurdaya döndü. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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