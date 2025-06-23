Otomobil Ağaca Çarptı: Yaşlı Çift Yaralandı

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Otomobil Ağaca Çarptı: Yaşlı Çift Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 77 yaşındaki sürücü ve eşi yaralanırken, kadın yolcunun durumu ağır.

Otomobil ağaca çarptı, yaşlı çift yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 77 yaşındaki sürücü ile eşi yaralandı. Kadın yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kandıra ilçesi Cicili Mahallesi mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve 74 yaşındaki eşi Fatma K. yaralanarak araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatma K'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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