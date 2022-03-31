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Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin 30 metre sürüklendiği kazada 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin 30 metre sürüklendiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Y. idaresindeki 71 BF 174 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 30 metre sürüklenerek devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şerife Y. (30), Nadiye Y. (82), Aynur Y. (52) ve Binnur Y. (45) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

Otomobil 30 metre sürüklendi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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