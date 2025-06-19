Otomobil 2 Metre Yükseklikten Düştü, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, demir korkuluklara çarptıktan sonra 2 metre yükseklikten düştü. Sürücü E.K., kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil 2 metre yükseklikten düştü: Sürücü kazayı yara almadan atlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra 2 metre yükseklikten düştü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan E.K. idaresindeki 41 F 9686 plakalı Toyota marka otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.K.'nın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Takla atan otomobilde ise hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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