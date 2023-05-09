Otomatik kapısı açık seyreden servis otobüsü otomobile çarptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapısı açık seyreden servis otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapısı açık seyreden servis otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Otobüs kapısı koparken otomobilde hasar oluştu.
Kaza, Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Haydar Olgun'un kullandığı 07 BFC 039 plakalı otomobile, orta şeritte trafik ışıklarında beklediği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Hamit Gül'un kullandığı 07 C 75051 plakalı otel servisinin açık bırakılan otomatik kapısı çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa