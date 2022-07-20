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Otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otogarda yapılan denetimde gözleme sacından uyuşturucu çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, ticari takside bulunan bir yolcudan şüphelendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapan polis ekipleri, ticari takside bulunan bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun yanında bulunan kutuyu inceleyen ekipler elektrikli gözleme sacı içerisine zulalanmış 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 19 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimler sırasında bir ticari taksi kontrol amaçlı durduruldu. Ticari taksinin içerisindeki A.K. (27) isimli yolcunun tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yanında bulunan kutu incelendi. Yapılan incelemede elektrikli gözleme sacının içerisinde 4 parça halinde şeffaf poşetlerde zulalanmış vaziyette 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 20 Temmuz tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demokrasi 3. Sayfa Haberler

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