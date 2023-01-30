Otogarda ipte asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Otogarda ipte asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldıERZİNCAN Erzincan Otogarı içerisinde ipte asılı halde bulunan genç adam hastaneye kaldırıldı. Otogarda ipte asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı ERZİNCAN Erzincan Otogarı içerisinde ipte asılı halde bulunan genç adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede genç adamın yaşama tutunabilmesi için doktorların çabası sürüyor. Olay, bugün saat 20. 15 sıralarında Erzincan Otogar içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda çalıştığı belirtilen 32 yaşındaki C.O.Ö., iple kendini astı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar otogarda görevli polis ve 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle genç adam ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbi durduğu belirtilen genci hayata döndürebilmek için hastanede doktorların müdahalesi sürüyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri otogar içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otogarda ipte asılı halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.