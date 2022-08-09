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Otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi

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Otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi

Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden baba-oğul, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden baba-oğul, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (64) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü ile Erdal Tanrıver'in (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan baba İhsan Tanrıver (69) hayatını kaybetti, sürücünün annesi Münevver Tanrıver (53) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen baba ve oğlu için Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu Baba 3. Sayfa Haberler

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