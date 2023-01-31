Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazadan kıl payı kurtulan bir araç sürüsü, "25 santimetre farkla beni sıyırdı diğer arabaya vurdu. Daha sonra indik. Önce arabayı bulamadık korku yaşadık" dedi.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 10'uncu kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Van'a giden Hikmet T. idaresindeki 34 YK 9983 plakalı otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Fuat P.'nin kullandığı 71 DH 828 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan otomobil sürücüsü Fuat P. (67) ile yolculardan Özlem B. (40) ve Baran B. (14) yaralandı. Yaklaşık 32 yolcunun bulunduğu otobüste de sadece maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, hurdaya dönen LPG'li otomobilin yanma veya patlama riskine karşı tedbir alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Otobüste yolculuk eden Metehan Kavak, otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığını ifade ederek, kazada 3 tane yaralının olduğunu söyledi.

"Önce arabayı bulamadık korku yaşadık"

Kazadan kıl payı kurtulan diğer bir araç sürücüsü Gökhan Okatan ise "Dikiz aynasından gördüğümde hızlı süratli bir şekilde geliyordu. Baktım bana çarpacak bende ileri sola doğru iyice yanaştım. 25 santimetre farkla beni sıyırdı. Diğer arabaya vurdu. Daha sonra indik. Önce arabayı bulamadık korku yaşadık. Arabayı baya bir uzağa fırlattığını gördük. Şuan 3 tane yaralı var sadece bir tanesinin durumu ağır" diye konuştu. - KIRIKKALE